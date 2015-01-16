气候变化、物种灭绝暗示地球进入危险境地--研究

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透奥斯陆1月15日（记者 Alister Doyle） - 有关人类活动对大自然影响的科学报告称，气候变化和动植物高灭绝率将地球推向对人类来说危险的境地。
由18名专家组成的国际团队还对森林砍伐与化肥中氮和磷的污染敲响警钟。
“我不认为我们已经破坏了地球，但我们正在创造更加难以生存的世界，”报告作者之一、Stockholm Resilience Centre的Sarah Cornell对路透说道。
“被评估的四个界限被突破，让人类处于危险境地，”《Science》杂志对该研究发布声明称，并提到气候变化、物种消失、土地使用改变和化肥污染。
研究共涉及九个方面，新鲜水使用、海洋酸化和臭氧消耗被认为是在安全界限以内。空气污染等方面尚未得到合理评估。
报告指出，气候变化和物种消失是两大核心担忧；如果极限被大幅和持续地跨越，任意其一都可能让地球系统进入新的状态。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。