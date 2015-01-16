气候变化、物种灭绝暗示地球进入危险境地--研究

路透奥斯陆1月15日（记者 Alister Doyle） - 有关人类活动对大自然影响的科学报告称，气候变化和动植物高灭绝率将地球推向对人类来说危险的境地。

由18名专家组成的国际团队还对森林砍伐与化肥中氮和磷的污染敲响警钟。

“我不认为我们已经破坏了地球，但我们正在创造更加难以生存的世界，”报告作者之一、Stockholm Resilience Centre的Sarah Cornell对路透说道。

“被评估的四个界限被突破，让人类处于危险境地，”《Science》杂志对该研究发布声明称，并提到气候变化、物种消失、土地使用改变和化肥污染。

研究共涉及九个方面，新鲜水使用、海洋酸化和臭氧消耗被认为是在安全界限以内。空气污染等方面尚未得到合理评估。

报告指出，气候变化和物种消失是两大核心担忧；如果极限被大幅和持续地跨越，任意其一都可能让地球系统进入新的状态。

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编译：李富强 发稿：王燕焜

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