科学家发现超大黑洞 挑战现有理论

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透悉尼2月26日 （记者 Colin Packham） - 科学家称已发现超大质量黑洞，挑战现有的黑洞成长理论。
科学家称，该黑洞形成于大爆炸之后9亿年左右。有测量表明该黑洞质量相当于120亿颗太阳，因此对一项公认的黑洞成长速度假说提出挑战。
“基于此前的研究，这是那段时间里发现的最大黑洞，”澳洲国际大学天文和天体物理学研究院Fuyan Bian的周三向路透表示。
“现有理论认为黑洞成长速度是有限的，但新发现的这个黑洞质量之大超出了现有理论所能解释的范畴。”
超大质量黑洞如何产生依然是一个开放的研究课题。然而，长久以来许多科学家一直认为黑洞的成长速度是有限的。
科学理论表明，黑洞一边吸收物质一边壮大。然而，物质被吸纳进黑洞之后，就会被加热，产生辐射压力，进而将物质推离黑洞。
“大致来说，黑洞里有两种力量互相拉扯、互相平衡，成长速度因此受限，远小于我们新发现的这个黑洞，”Bian说道。
作为斯隆数字化巡天项目的一部分，北京大学科学家吴学兵率领的一个全球科学家团队发现了这颗黑洞。史隆数字巡天提供了北半球天空35%的图像数据。
澳洲国立大学正开展一个类似项目，又称星图家（SkyMapper），对南半球天空展开观测。
Bian预计，随着项目继续推进，未来会观测到更多黑洞。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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