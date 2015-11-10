科学界突破奖揭晓 单项奖金远超诺奖

路透旧金山11月8日 （记者 Sarah McBride） - 俄罗斯亿万富豪米尔纳（Yuri Milner）周日为科学界“突破奖”七个奖项共颁发奖金2,100万美元。

米尔纳三年前与Facebook创始人扎克伯格（Mark Zuckerberg）、23andme创始人沃西基（Anne Wojcicki）以及谷歌联合创始人布林（Sergey Brin）一道，共同创立了“突破奖”。

“突破奖”单项奖金为300万美元，是诺贝尔奖近三倍。

对其中一组获奖者而言，该奖项带来的更多是荣誉而非金钱。此次“基础物理学突破奖”授予中微子震荡7名团队领导人和5个实验约1370名成员。

7名团队领导人将分享奖金的三分之二，其余人分享余下的100万美元，每人约得700美元。

“我很想给其中每人都发300万奖金，但现在还做不到。”米尔纳周五接受采访时称。米尔纳称，如今越来越多的情况下，科学突破是大型团队协同的成果，而非少数几个科学家完成，未来这种集体获奖的情况可能更多。

米尔纳的目标是让科学获得与运动或者娱乐相仿的文化反响，但他周五称，现在判断他的努力是否奏效为时尚早。

米尔纳提到，此次“突破奖”颁奖仪式首次在美国的大型电视网络--福克斯（Fox）播出，表明事情正朝着正确的方向发展。

米尔纳青年时代曾在莫斯科攻读物理学博士，后来1990年中止学业，前往美国攻读商科，他后来对全球一些科技巨头提供了支持，其中包括Facebook(FB.O)。（完）