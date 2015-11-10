科学界突破奖揭晓 单项奖金远超诺奖

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山11月8日 - 俄罗斯亿万富豪米尔纳（Yuri Milner）周日为科学界“突破奖”七个奖项共颁发奖金2,100万美元。
米尔纳三年前与Facebook创始人扎克伯格（Mark Zuckerberg）、23andme创始人沃西基（Anne Wojcicki）以及谷歌联合创始人布林（Sergey Brin）一道，共同创立了“突破奖”。
“突破奖”单项奖金为300万美元，是诺贝尔奖近三倍。
对其中一组获奖者而言，该奖项带来的更多是荣誉而非金钱。此次“基础物理学突破奖”授予中微子震荡7名团队领导人和5个实验约1370名成员。
7名团队领导人将分享奖金的三分之二，其余人分享余下的100万美元，每人约得700美元。
“我很想给其中每人都发300万奖金，但现在还做不到。”米尔纳周五接受采访时称。米尔纳称，如今越来越多的情况下，科学突破是大型团队协同的成果，而非少数几个科学家完成，未来这种集体获奖的情况可能更多。
米尔纳的目标是让科学获得与运动或者娱乐相仿的文化反响，但他周五称，现在判断他的努力是否奏效为时尚早。
米尔纳提到，此次“突破奖”颁奖仪式首次在美国的大型电视网络--福克斯（Fox）播出，表明事情正朝着正确的方向发展。
米尔纳青年时代曾在莫斯科攻读物理学博士，后来1990年中止学业，前往美国攻读商科，他后来对全球一些科技巨头提供了支持，其中包括Facebook 。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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