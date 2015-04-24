中国科学家首次“编辑”人类胚胎基因引发伦理争议

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约4月23日 - 中国生物学家发表研究报告称，已进行了首个修改人类胚胎DNA的实验，引发科学家们的强烈反对。后者警告称，不要对人类基因进行可能遗传给后代的修改。

这份研究上周日发表在网络期刊《蛋白质与细胞》（Protein & Cell）上。在《自然》网站周三发布的采访中，该研究报告的首席作者、广东中山大学的黄军就称，《自然》与《科学》均拒绝发表该研究，部分是因伦理原因。

桑加莫生物科技公司（Sangamo BioSciences） 的首席执行官Edward Lanphier称，“一直有传闻称”中国正在进行这种研究，“这份研究报告将猜测变成了事实。”Edward Lanphier是上月呼吁在全球范围内暂停这种实验的科学家之一。

这种富有争议的技术被称为CRISPR/Cas9，类似于生物科学版的“查找与替换”编辑功能。

麻省理工《科技创业》（Technology Review）最近报导称，最起码已有好几个已计划好或者正在进行的实验，以研究在人类卵子或者胚胎中利用CRISPR技术矫正引起囊肿性纤维化或者BRCA1乳腺癌等疾病的基因缺陷。

科学家们警告称，改变人类精子、卵子或者胚胎的DNA可能会对未来后代产生不可知的影响，因变化将被传给后代。他们认为，这种所谓的基因工程学，与修改非繁殖细胞DNA以修复患病基因是不同的。

“在临床上将这些技术应用到人类生殖细胞系，运用到遗传基因上，还为时尚早，”麻省理工学院的生物学家Rudolf Jaenisch说道。（完）