科学家发现新粒子 或为“上帝粒子”

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透日内瓦/伦敦7月4日电（记者 Chris Wickham/Rosalba O'Brien）---欧洲核子研究中心（CERN）科学家观察到一种新的亚原子粒子，可能是构成宇宙的基本粒子--希格斯玻色子，也被称为“上帝粒子”。
“我们对自然的认识已经到达新的里程碑。”CERN主任Rolf Heuer周三对科学家和全球媒体称。
“发现疑似希格斯玻色子的粒子为更加深入的研究开辟了道路，通过更多的数据，将发现这种新粒子的属性，也可能进一步揭开宇宙神秘的面纱。”
CERN两个独立的团队分别进行撞击试验，寻找玻色子存在的迹象。两个团队得到了类似的结果，因此才有了周三的发布会。
“尽管只是初步结果，我们仍认为非常有说服力。”其中一个团队的发言人Joe Incandela说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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