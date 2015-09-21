科学研究表明隐身衣接近走入现实世界

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月17日 - 科幻小说里隐形衣或许很常见，但是在现实世界要隐形可没那么容易。新研究表明，隐形衣可能正在接近走入现实。
科学家周四称，他们已成功测试了一款由极小的矩形金块构成的超薄隐形衣。这些金块像皮肤一样附在物体表面，可令该物体无法被可见光探测到。
这些科学家称，尽管他们的试验目前仅能将一个极小物体隐形，但他们认为未来该技术可被用于隐藏更大物体，包括军事和其他潜在应用。
这款隐形衣厚80纳米，包裹在一个表面凹凸不平的三维物体外面。隐形衣的表面可以改变物体入射光波走向，令其能够躲避光学检测。
加州大学伯克利分校教授张翔称，该技术或需5至10年时间才能进入实际应用。张翔也是美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室材料科学部的负责人。
“我们未看到该技术存在根本性障碍。但尚需做更多工作，”张翔称，其研究发表在美国《科学》杂志上。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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