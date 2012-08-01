熬夜看电视或用电脑可能增加患抑郁症风险

路透伦敦7月24日电（记者 Chris Wickham）---美国科学家研究发现，熬夜看电脑或电视以及睡觉不关电脑或电视可能增加患抑郁症的风险。夜猫子们得考虑一下了。

该研究由俄亥俄州立大学医学中心的神经学家们进行，美国国防部提供部分资金支持。

研究人员将一些仓鼠置于夜间昏暗的灯光下四周时间，这种光线条件与昏暗的房间里电视机屏幕的亮度相当，并与正常作息的对照组进行对比，发现置于昏暗灯光下的仓鼠活跃度较低，而且喝糖水的兴趣也低於正常水平，这两种症状都与人类的抑郁症相似。

研究人员称，过去50年人类夜间接触了更多人造光源，而抑郁症发病率也上升。女性表现尤其明显，机率为男性的两倍。

“对於那些深夜看电视和电脑的人来说，好消息是只要回归正常的作息，并尽量减少夜间所接触的人造光源，部分有害影响就可能被消除，”该研究带头人Tracy Bedrosian称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。