科学家呼吁各国就能源和水供应积极行动

路透伦敦5月10日电(记者 Chris Wickham)---来自15个国家的科学家呼吁各国政府就能源和水供应作出更好的政治回应，以迎接未来人口膨胀所带来的挑战。全球人口未来30年内预计将增至90亿。

世界一些主要科研机构在八国峰会举行前於周四发布了这份联合声明。科学家希望借此说服各国领导人将关注点放在科学界认为关键的问题上。

科学家首次提出，应把水和能源可能出现的供应短缺作为单独问题看待。

联合声明称：“很多国家和地区已经感受到能源和水供应的巨大压力，可以预见会有更多国家感受到这种压力。”

化石燃料、核能和水电依然是世界能源的主要来源，且这些类型能源都严重依赖水进行冷却、运行汽轮机或直接发电。与之相反，全世界在抽水、净化水和淡化水时会使用大量能源。

声明警告称：“不把能源和水放在一起考虑，将会导致效率低下，并增加两者的短缺。”各国政治家应寻求将这两种能源统一考虑及强调节约、效率和跨界合作必要性的政策。

世界还需增强应对海啸、地震、溃坝等引发的灾难能力。

参与发表此次联合声明的科研机构来自美国、俄罗斯、中国、英国、巴西、加拿大、法国、德国、印度、印尼、意大利、日本、墨西哥、摩洛哥和南非。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。