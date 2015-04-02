动物也浪漫：雄鼠唱“情歌”追求雌鼠

路透华盛顿4月1日（记者 Will Dunham） - 前“披头士”乐队成员保罗·麦卡特尼在1976年的一首歌曲《傻情歌》中唱到：“一些人希望用傻傻的情歌填满这个世界，有什么不对？”老鼠们对此可能表示赞同。

科学家周三称，经证明，雄鼠在闻到气味或看到可能喜欢的雌鼠时，就会发出不同的音调，借助超声“情歌”来追求雌鼠。

“我认为，动物界的交流方式比我们人类了解到的要多，”杜克大学神经生物学教授Erich Jarvis说。“老鼠的歌声中有明显的交流信号，而不是随意地发声。”

研究人员称，老鼠的歌声堪比雄鸣鸟的求爱歌，尽管老鼠在调整音调方面有更多的局限性。

“那些歌声的音调真的很高，超过50千赫，人类听不到。当我们把这些歌声的音调放低，以实际速度回放时，听起来就像是鸟声，”杜克大学的博士后研究员Jonathan Chabout说。

研究人员将试验雄鼠放在不同的环境后录下他们的歌声，然后进行了分析。

当雄鼠闻到雌鼠的尿液、但实际上看不到雌鼠时，他们唱出更复杂且更大声的歌声；当雌鼠在场时，雄鼠改变音调，唱出更悠长、更简单的歌声。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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