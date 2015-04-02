动物也浪漫：雄鼠唱“情歌”追求雌鼠

中国反腐：原全国政协副主席苏荣因受贿等罪被判处无期徒刑--新华社
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月1日 - 前“披头士”乐队成员保罗·麦卡特尼在1976年的一首歌曲《傻情歌》中唱到：“一些人希望用傻傻的情歌填满这个世界，有什么不对？”老鼠们对此可能表示赞同。
科学家周三称，经证明，雄鼠在闻到气味或看到可能喜欢的雌鼠时，就会发出不同的音调，借助超声“情歌”来追求雌鼠。
“我认为，动物界的交流方式比我们人类了解到的要多，”杜克大学神经生物学教授Erich Jarvis说。“老鼠的歌声中有明显的交流信号，而不是随意地发声。”
研究人员称，老鼠的歌声堪比雄鸣鸟的求爱歌，尽管老鼠在调整音调方面有更多的局限性。
“那些歌声的音调真的很高，超过50千赫，人类听不到。当我们把这些歌声的音调放低，以实际速度回放时，听起来就像是鸟声，”杜克大学的博士后研究员Jonathan Chabout说。
研究人员将试验雄鼠放在不同的环境后录下他们的歌声，然后进行了分析。
当雄鼠闻到雌鼠的尿液、但实际上看不到雌鼠时，他们唱出更复杂且更大声的歌声；当雌鼠在场时，雄鼠改变音调，唱出更悠长、更简单的歌声。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)