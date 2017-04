某些动物为何选择“一夫一妻制”？

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约7月29日 - 无论何时曝出一位公众人物背叛了他的妻子,权威人士总会搬出那一套老生常谈的理论,即男性在这方面随便是进化的结果。

周一发表的两项研究则持不同意见。最新研究认为,很多物种中的雄性,特别是灵长类雄性坚持一夫一妻制,能增加他们繁育很多足以延续香火的后代的机率,这是决定其某一特定行为能否经受住物竞天择考验的关键因素。

事实上,坚持一夫一妻制对雄性物种有着明显的进化优势,两项研究均得出了类似结论,但具体哪种优势对雄性更大两项研究看法有所不同。根据发表在《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)的研究,保护雄性的后代是一夫一妻制最大的好处。

发表在《科学》(Science)杂志的另一项研究称,让配偶忠诚是最大的进化优势。

两项研究都破解了一个难题:由于雄性哺乳动物在每个繁殖季节可以比雌性哺乳动物繁殖更多后代,因此,仅与一位雌性交配看起来不如与多个雌性交配更合理。

在《美国国家科学院院刊》发表的研究对230种灵长类物种进行了分析,结论是,保护后代是一夫一妻制的最大优势。坚持一夫一妻制会降低杀婴风险。尽管研究仅对非人类灵长类进行了分析,但这一理论同样适用于人类。政府数据显示,在没有父亲的家庭中成长的孩子更可能会早夭。

而发表在《科学》杂志上的研究得出的结论则是,防止杀婴对狨猴、海狸等哺乳动物在选择一夫一妻制的过程中几乎没有发挥任何作用。当雌性动物散布在很大的一个地方,并且不容忍其他雌性动物进入自己的领地时,这时候雄性动物别无选择,只能选择一夫一妻制,否则会让其他动物抢走自己的配偶。(完)