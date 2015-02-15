全球每年数百万吨塑料垃圾入海 中国“贡献”最多

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿2月12日 - 全球海洋塑料垃圾盛行，但是每年有多少污染物流入海洋？这相当于各沿海国家海岸线每30厘米空间要容纳五个装满塑料垃圾的超市购物袋。

科学家周四发布的研究报告估计，根据2010年的数据，全球192个临海国家每年排放入海的塑料污染物高达800万公吨。

随着垃圾数量的增长，科学家估计2015年最终入海的塑料垃圾将超过900万吨。

近年来，专家已经发出警告，称塑料污染物正在导致大量海鸟、海生哺乳动物、海龟和其他生物死亡，并破坏海洋生态系统。

中国每年入海的塑料污染物最多，估计为240万吨，占全球的30%左右，紧随其后的为印尼、菲律宾、越南、斯里兰卡、泰国、埃及、马来西亚、尼日利亚和孟加拉。

美国是全球发达工业国中唯一排在污染榜前20名的国家，位列第20名。欧盟沿海国家合计排在第18位。

上述研究报告刊登在《科学》杂志上。(完)