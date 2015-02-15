全球每年数百万吨塑料垃圾入海 中国“贡献”最多

标题新闻：软银即将宣布其新科技基金规模高达950亿美元，金主包括沙特及苹果--彭博
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路透华盛顿2月12日 - 全球海洋塑料垃圾盛行，但是每年有多少污染物流入海洋？这相当于各沿海国家海岸线每30厘米空间要容纳五个装满塑料垃圾的超市购物袋。
科学家周四发布的研究报告估计，根据2010年的数据，全球192个临海国家每年排放入海的塑料污染物高达800万公吨。
随着垃圾数量的增长，科学家估计2015年最终入海的塑料垃圾将超过900万吨。
近年来，专家已经发出警告，称塑料污染物正在导致大量海鸟、海生哺乳动物、海龟和其他生物死亡，并破坏海洋生态系统。
中国每年入海的塑料污染物最多，估计为240万吨，占全球的30%左右，紧随其后的为印尼、菲律宾、越南、斯里兰卡、泰国、埃及、马来西亚、尼日利亚和孟加拉。
美国是全球发达工业国中唯一排在污染榜前20名的国家，位列第20名。欧盟沿海国家合计排在第18位。
上述研究报告刊登在《科学》杂志上。(完)
编译：王凤昌 发稿：程芳
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路透上海5月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.25%至93.14；SDR篮子指数微升至94.13，BIS篮子指数升至94.07。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.79%，SDR篮子指数跌1.44%，BIS指数跌2.26%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.9066 -29 欧元 7.5239 272 日圆 6.0755 308 港元 0.8873 -4.
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)