生命科学替代科技产业引领全球创新

美股展望：特朗普时代降临 标普500成分股企业CEO乐观前瞻
路透旧金山1月20日 - 美国总统特朗普才刚宣誓就职几个小时，但不少标普500指数成分股企业的领导人，已经乐观地认为特朗普承诺的减税、刺激性支出及松绑监管措施将提振企业获利。
路透伦敦5月26日 （记者 Ben Hirschler） - 据汤森路透对全球专利的分析显示，生命科学产业正日渐替代科技产业，成为全球创新的驱动力量。
2014年全球专利申请及批准数量达到有史以来的高点，人类的创造性达到了巅峰，这在设计无人驾驶汽车，发明新型抗癌药物以及制造仿生肢体方面都得到印证。
但创新增长速度却已放缓，去年全世界的专利数量增长了3%，是自2009年全球衰退结束后增幅最小的一年。之前几年的增幅高达近两位数。
这可部分归因于美国收紧了专利授予规则，但仍有迹象指向更根本的转变：12个行业的科学文献出版数量下降了22%，而科学文献出版数量是专利的先行指标。
值得注意地是，2014年半导体专利数量减少了5%。这或预示其他产业将陷入困难，因微芯片是可穿戴技术、大数据以及物联网进行创新的基石。
尽管如此，鉴于去年全世界拥有逾210万件记录在案的独特发明，也不能说人类缺乏创新想法。
据周二发布的《2015创新报告》，2014年制药和生物科技等重要产业的专利增长令人印象深刻，这两个行业的专利数量分别增长了12%和7%。
食品、饮料和烟草行业的专利数量亦有明显增长，增幅达到了21%，而化妆品和健康产业的专利数量增长了8%。
这些产业也凸显了行业之间的融合，出现了保健营养食品和药物化妆品等产品。
在专利领域，中国的影响力也正在上升，并以华为、中兴(000063.SZ)以及中国科学院等企业和机构为领头羊。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透旧金山1月20日 - 美国总统特朗普才刚宣誓就职几个小时，但不少标普500指数成分股企业的领导人，已经乐观地认为特朗普承诺的减税、刺激性支出及松绑监管措施将提振企业获利。
路透布鲁塞尔1月20日 - 特朗普上任初期的政策计划料将主导未来一周的新闻版面，但他也将看到上任后首份的美国经济体检报告--国内生产总值(GDP)。
--特朗普周五在总统就职演说中承诺“美国优先”，再次引发一些对贸易保护主义政策的担忧，投资者没有找到对美元下大赌注的理由，令美元指数下跌0.1%，美国公债收益率从两周半高位回落，美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。