生命科学替代科技产业引领全球创新

图为位于日内瓦的世界知识产权组织，一名参观者在查看这里展出的苹果公司的专利。 REUTERS/Denis Balibouse

路透伦敦5月26日 （记者 Ben Hirschler） - 据汤森路透对全球专利的分析显示，生命科学产业正日渐替代科技产业，成为全球创新的驱动力量。

2014年全球专利申请及批准数量达到有史以来的高点，人类的创造性达到了巅峰，这在设计无人驾驶汽车，发明新型抗癌药物以及制造仿生肢体方面都得到印证。

但创新增长速度却已放缓，去年全世界的专利数量增长了3%，是自2009年全球衰退结束后增幅最小的一年。之前几年的增幅高达近两位数。

这可部分归因于美国收紧了专利授予规则，但仍有迹象指向更根本的转变：12个行业的科学文献出版数量下降了22%，而科学文献出版数量是专利的先行指标。

值得注意地是，2014年半导体专利数量减少了5%。这或预示其他产业将陷入困难，因微芯片是可穿戴技术、大数据以及物联网进行创新的基石。

尽管如此，鉴于去年全世界拥有逾210万件记录在案的独特发明，也不能说人类缺乏创新想法。

据周二发布的《2015创新报告》，2014年制药和生物科技等重要产业的专利增长令人印象深刻，这两个行业的专利数量分别增长了12%和7%。

食品、饮料和烟草行业的专利数量亦有明显增长，增幅达到了21%，而化妆品和健康产业的专利数量增长了8%。

这些产业也凸显了行业之间的融合，出现了保健营养食品和药物化妆品等产品。

在专利领域，中国的影响力也正在上升，并以华为、中兴(000063.SZ)以及中国科学院等企业和机构为领头羊。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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