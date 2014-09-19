全球人口增长将贯穿21世纪

路透华盛顿9月18日(记者 Will Dunham) - 联合国以及其他人口专家周四表示，与早些时候的一些预测相反，全球人口的飙升将贯穿21世纪，这要在很大程度上归因于撒哈拉以南的非洲人口出生率高于预期。

研究人员表示，到2100年，全球人口会从目前的72亿增加至96亿至123亿之间的可能性为80%。研究人员称，到2100年，非洲国家人口从目前大约10亿增加到35亿-51亿区间的可能性亦有八成。

该研究预测，本世纪地球人口停止增长的机率仅有30%。该研究是由联合国人口统计学家帕特里克·杰兰德(Patrick Gerland)和华盛顿大学统计学家兼社会学家阿德里安·拉夫特里(Adrian Raftery)牵头，并发布在《科学》期刊上。

拉夫特里表示：“之前的预测的确显示在2050年左右世界人口增长趋于稳定，且有下滑的可能。”

拉夫特里表示，数据显示撒哈拉以南的非洲人口出生率并未如一些专家之前预测的那样迅速下降。

拉夫特里表示，研究人员利用各国的人口、生育率、死亡率和迁移数据，并利用新的统计模型预测未来的各项数据。部分数据，比如2100年全球人口预测中值109亿，与2013年联合国的一份报告不谋而合。

联合国人口统计学家帕特里克·杰兰德表示，已经拥有大量人口和高生育率的撒哈拉以南的非洲国家，料将推动全球人口增加，这些国家包括尼日利亚、坦桑尼亚、刚果民主共和国、尼日尔、乌干达、埃塞俄比亚、肯尼亚、赞比亚、莫桑比克和马里。

全球人口在19世纪初达到10亿，在20世纪20年代增加至20亿，20世纪90年代增加至60亿，2011年，全球人口达到70亿。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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