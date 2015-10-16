修正-原住民并不比现代人睡得多，传统观点受挑战

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
(本文由路透中文网编译提供)
修正：调整标题用词避免误解，改“原始人”为“原住民”
路透华盛顿10月16日 （记者 Will Dunham） - 或许我们不能推说是深夜电视节目、无穷尽的上网冲浪、午夜零食、各种好书、工作上令人头疼的最后期限以及现代生活中的其他娱乐消遣侵占了我们的睡眠时间。
周四公布的研究显示，非洲和南美与世隔绝、科技落后的原始部落人群睡眠时间并不比我们长。
科学家们首次研究了原始采集和狩猎社会的人群的睡眠模式，追踪对象包括94名成年的玻利维亚Tsimane人、坦桑尼亚哈扎人和纳米比亚San人，研究期间共计1,165天。
即使没有电力或者其他现代娱乐消遣，这些研究对象每天的平均睡眠时间也只有6小时25分钟，接近工业化社会平均水准的低端。
“更重要的结论并非是他们睡得少，而是很明显他们睡得并不（比我们）更多，这与之前的设想相反，”加州大学洛杉矶分校精神病学教授Jerome Siegel说道。
他表示，有个看法认为以前的人类睡眠时间比现在长，且现代生活压缩了睡眠时间，但上述研究结果表明这种看法站不住脚。
新墨西哥大学的人类学家Gandhi Yetish称，该研究表明长久以来被称为是理想睡眠时间的8小时睡眠“可能长于实际可预期的睡眠时间”。
“这些研究结果让许多有关‘正常’睡眠的传统想法面临挑战，”Yetish说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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