修正-原住民并不比现代人睡得多，传统观点受挑战

(本文由路透中文网编译提供)

修正：调整标题用词避免误解，改“原始人”为“原住民”

路透华盛顿10月16日 （记者 Will Dunham） - 或许我们不能推说是深夜电视节目、无穷尽的上网冲浪、午夜零食、各种好书、工作上令人头疼的最后期限以及现代生活中的其他娱乐消遣侵占了我们的睡眠时间。

周四公布的研究显示，非洲和南美与世隔绝、科技落后的原始部落人群睡眠时间并不比我们长。

科学家们首次研究了原始采集和狩猎社会的人群的睡眠模式，追踪对象包括94名成年的玻利维亚Tsimane人、坦桑尼亚哈扎人和纳米比亚San人，研究期间共计1,165天。

即使没有电力或者其他现代娱乐消遣，这些研究对象每天的平均睡眠时间也只有6小时25分钟，接近工业化社会平均水准的低端。

“更重要的结论并非是他们睡得少，而是很明显他们睡得并不（比我们）更多，这与之前的设想相反，”加州大学洛杉矶分校精神病学教授Jerome Siegel说道。

他表示，有个看法认为以前的人类睡眠时间比现在长，且现代生活压缩了睡眠时间，但上述研究结果表明这种看法站不住脚。

新墨西哥大学的人类学家Gandhi Yetish称，该研究表明长久以来被称为是理想睡眠时间的8小时睡眠“可能长于实际可预期的睡眠时间”。

“这些研究结果让许多有关‘正常’睡眠的传统想法面临挑战，”Yetish说道。（完）