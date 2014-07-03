藏族人为何不怕高海拔？

路透华盛顿7月2日(记者 Will Dunham) - 为什么普通人在高海拔、低氧的环境下无精打采，而藏族人在同样的环境下却生龙活虎？答案可能令人感到意外。

科学家周三表示，许多藏族人体内存在一种罕见的变异基因，这种基因可能来自一个已经灭绝的人种，数万年前他们与当代人类的祖先交配，导致了该基因的延续。

有这种基因的藏民，可以在青藏高原这样海拔1.5万英尺以上的地区正常生活。而没有这种基因的人则容易血液粘稠，可能导致高血压、心脏病、中风、新生儿体重不足以及婴儿夭折等。

藏民体内的EPAS1基因与丹尼索瓦人(Denisovans)的基因接近相同，与现在其他人的基因则有很大差异。

对丹尼索瓦人的研究，源于西伯利亚一处洞穴中发现的已有4.1万年历史的一个指骨和两颗牙齿。对指骨的DNA检测发现，丹尼索瓦人与当代人类截然不同。

加州大学伯克利分校和哥本哈根大学的计算生物学教授尼尔森（Rasmus Nielsen）说：“我们的发现可能说明，人类与已灭绝物种交配导致的基因转换，在人类进化过程中发挥的作用可能超乎原先想象。”

研究人员对40名藏族人和40名汉族人进行了基因研究，几乎可以肯定藏族人体内的变异基因遗传自丹尼索瓦人。

此项研究结果刊登在《自然》杂志上。

研究人员称，此项研究首次说明，来自古老人类物种的基因有助于现代人类适应不同的生活环境。

尼尔森表示：“人类当初走出非洲，向世界各地分布时，可能正是这种与其他物种进行的基因交换，帮助人类适应了遇到的新环境。”

研究人员称，当初一些人走出非洲后，在欧亚大陆与丹尼索瓦人交配，后来到了中国，他们的后代就带有丹尼索瓦人的一些基因。

基因研究显示，近90%的藏民体内存在这种高海拔变异基因，也有少数汉族人有这种基因。在其他人种中则未发现过这种基因。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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