如何优雅地老去？ 向弓头鲸取经吧

路透华盛顿1月5日 - 要知道如何优雅老去的奥秘，你可能得好好研究下弓头鲸，它们生活在北极，寿命超过200年。

科学家周一公布弓头鲸的基因图，从中可探究其长寿以及非凡抗病能力的奥秘。

科学家将弓头鲸的基因与其他哺乳动物作比较，发现弓头鲸与DNA修复、细胞周期、癌症和老化相关的基因与众不同。

利物浦大学遗传学家Jo?o Pedro de Magalh?es是此项研究的负责人，研究结果刊登在期刊《细胞报告》(Cell Reports)上。

Magalh?es说：”我们通过识别不寻常的保养和修复机制，希望能了解更长寿、更健康的奥秘，也许可以用来帮助人类改善健康、维持生命。”

弓头鲸是寿命最长的哺乳动物，还是地球上最大的生物之一。

格陵兰自然资源研究所（Greenland Instituteof Natural Resources）和哥本哈根大学生物学家Mads Peter Heide-J?rgensen说：“弓头鲸完全发育后，体重约50-100吨，细胞数量可能是人类的1,000倍左右，而它们在细胞层面的抗肿瘤反应远远超出人类。”

Magalh?es指出，与体型较小的哺乳动物相比，鲸鱼细胞的代谢率必须要低得多。他称，基因研究发现一种与生物体温调节有关的基因有所不同，鲸鱼细胞的代谢率低可能与此有关。

弓头鲸的基因组略小于人类以及通常哺乳动物的基因组。

Magalh?es说：“通常来说，越复杂的物种，其基因组越大，基因数越多。但我认为，就哺乳动物这个群体而言，体型大小和基因组的大小似乎关联不大。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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