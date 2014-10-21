科学家认为全球或已进入“人类世”地质时代

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透柏林10月17日(记者 Emma Anderson) - 全世界的科学家近日齐聚一堂，以决定是否结束“全新世”(Holoceneepoch)，开启一个名为“人类世”(Anthropocene)的新地质时代，以反映人类对地球的深刻影响。
几十年来，研究人员一直在思考，人类对地球表面及大气的影响是否意味着我们已经进入了“人类世”或者说新的地质时代。
建筑学家John Palmesino表示：“我们现在看到的是城市现象，中国的繁荣在地质时代的推演上有些明显的痕迹。”他与科学家共同捕捉人类对地球影响的影像。
“你可以不再区分哪些是人造哪些是天然演变的。”
地质学家、气候学家、生态学家和一名国际法专家齐聚柏林，首次面对面讨论该问题。
他们似乎都同意现在是时候该开启新纪元。
英国地质学会地质学家Colin Waters表示：“很明显，虽然我们对于该时代的起点存在不同意见，但作为一个团体，我们要很高兴地说，我们现在处于‘人类世’。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。