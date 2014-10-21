科学家认为全球或已进入“人类世”地质时代

路透柏林10月17日(记者 Emma Anderson) - 全世界的科学家近日齐聚一堂，以决定是否结束“全新世”(Holoceneepoch)，开启一个名为“人类世”(Anthropocene)的新地质时代，以反映人类对地球的深刻影响。

几十年来，研究人员一直在思考，人类对地球表面及大气的影响是否意味着我们已经进入了“人类世”或者说新的地质时代。

建筑学家John Palmesino表示：“我们现在看到的是城市现象，中国的繁荣在地质时代的推演上有些明显的痕迹。”他与科学家共同捕捉人类对地球影响的影像。

“你可以不再区分哪些是人造哪些是天然演变的。”

地质学家、气候学家、生态学家和一名国际法专家齐聚柏林，首次面对面讨论该问题。

他们似乎都同意现在是时候该开启新纪元。

英国地质学会地质学家Colin Waters表示：“很明显，虽然我们对于该时代的起点存在不同意见，但作为一个团体，我们要很高兴地说，我们现在处于‘人类世’。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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