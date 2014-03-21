科学家将使用复杂模型寻找马航失联飞机黑匣子

路透吉隆坡3月21日（记者 Tim Hepher） -如果卫星拍摄到的两块疑似马航失联飞机残骸被确认，科学家们仍面临寻找飞机黑匣子的重任。

外界认为找到黑匣子是唯一能够真正了解马航失联飞机发生了什么的方法。

外界将马航失联飞机与2009年法航空难相对比，法航空难的原因直到伍兹霍尔海洋研究所领导的搜索行动在3,900米深的海水中找到黑匣子后才被揭晓。

但当时调查人员知道法航飞机的大概失事地点，而马航失联飞机的已知信息要少得多，包括该机是否耗尽燃料，及飞机最终下落在何处等。

“如果确认了残骸，下一步的首要任务是找到残骸的每一部分，发现他们在水中的位置。这可能有助于计算失联飞机如何被水流和风移动。”曾参加过法航黑匣子搜索的伍兹霍尔海洋研究所特殊项目总监David Gallo说道。

为了完成任务，科学家们开发出了电脑模型，“回放”水流和风，帮助救援人员追踪残骸至失事地点。

“这些复杂的模型可以根据每片残骸的目前位置，考虑水流和风之后，计算（得知黑匣子下落）。”Gallo表示。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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