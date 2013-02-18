南华早报称与第三方就收购香港媒体进行磋商

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透香港2月18日 - 今早股价大涨逾两成的香港南华早报集团(0583.HK)周一称,正与第三方就收购一香港媒体公司进行磋商,目前已签订无约束力的意向条款,但无其他协议.
南华早报稍早公告下午停牌,停牌前股价劲升22.86%至2.15港元.
南华早报在联交所发布公告称,董事会确认不知悉导致价格及成交量波动的原因.股份将在明日上午九时恢复买卖.
公告没提及收购计划其他细节.(完)
(记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。