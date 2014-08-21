中国国企高管面临大幅降薪--港媒

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透香港8月21日 - 《南华早报》周四援引消息人士的话称，根据中国国家主席习近平批准的一项改革方案，国企高管可能面临最高达50%的降薪幅度。
报导援引习近平在周一会议上的讲话称，中国需要加速推进国企负责人薪酬制度改革。
报导引述消息人士的话称，降薪针对大型国企高管，特别是金融和银行业，此外工作职责也将逐渐改变。
政府任命的高管可能加入董事会，企业日常运营则交给从外部招聘的高级经理人，这些经理人的薪酬将与国际接轨。
《南华早报》指出，中国公众对国企高管定位模糊感到不满，一些高管有行政级别，享受相应待遇，同时又像西方企业高管那样获得高薪，薪酬远远高于同级别官员。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。