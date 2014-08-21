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时事要闻 | 2014年 8月 21日 星期四 16:00 BJT

中国国企高管面临大幅降薪--港媒

路透香港8月21日 - 《南华早报》周四援引消息人士的话称，根据中国国家主席习近平批准的一项改革方案，国企高管可能面临最高达50%的降薪幅度。

报导援引习近平在周一会议上的讲话称，中国需要加速推进国企负责人薪酬制度改革。

报导引述消息人士的话称，降薪针对大型国企高管，特别是金融和银行业，此外工作职责也将逐渐改变。

政府任命的高管可能加入董事会，企业日常运营则交给从外部招聘的高级经理人，这些经理人的薪酬将与国际接轨。

《南华早报》指出，中国公众对国企高管定位模糊感到不满，一些高管有行政级别，享受相应待遇，同时又像西方企业高管那样获得高薪，薪酬远远高于同级别官员。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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