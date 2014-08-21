中国国企高管面临大幅降薪--港媒

南非汇市：兰特跌至三周低位，受累于南非PMI数据疲弱和美联储政策声明
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港8月21日 - 《南华早报》周四援引消息人士的话称，根据中国国家主席习近平批准的一项改革方案，国企高管可能面临最高达50%的降薪幅度。
报道援引习近平在周一会议上的讲话称，中国需要加速推进国企负责人薪酬制度改革。
报道引述消息人士的话称，降薪针对大型国企高管，特别是金融和银行业，此外工作职责也将逐渐改变。
政府任命的高管可能加入董事会，企业日常运营则交给从外部招聘的高级经理人，这些经理人的薪酬将与国际接轨。
《南华早报》指出，中国公众对国企高管定位模糊感到不满，一些高管有行政级别，享受相应待遇，同时又像西方企业高管那样获得高薪，薪酬远远高于同级别官员。(完)
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(