巴基斯坦、印度将启动加入上合组织的程序

中国外交部副部长程国平周一称，巴基斯坦和印度将于本周晚些时候在俄罗斯举行的上合峰会上启动加入上合组织的程序。程国平在中外媒体吹风会上表示，随着上合组织影响力扩大，越来越多的域内国家提出加入上合组织。他指出，印度和巴基斯坦加入将对上合组织的发展起到重要作用，上合组织将在推动印巴两国关系改善上发挥建设性作用。路透