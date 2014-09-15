上合组织间接抨击美国导弹防御计划

上海合作组织（SCO）表示反对单方无限制发展导弹防御系统，称这将损害国际安全和战略稳定。上合组织峰会发布的声明未直接点名美国。但俄罗斯长期指责美国构筑全球导弹防御系统的计划，并将此视为安全威胁。上合组织声明称，该组织成员国认为“不应通过牺牲它国的安全来确保本国安全”。图为上合组织峰会现场。路透