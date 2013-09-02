奥巴马动武犹豫不决 叙利亚欢呼“美国历史性撤退”

* 克里称，化验显示叙利亚政府使用沙林毒气

* 阿拉伯联盟呼吁国际社会采取行动

* 法国称不会单独行动

路透贝鲁特/华盛顿9月1日 - 叙利亚政府周日为“美国历史性撤退”而欢呼，嘲讽美国总统奥巴马在对叙利亚军事行动上的犹豫不决和混乱。此前，奥巴马推迟了因叙利亚政府使用化学武器而对其采取的军事行动，并将就此寻求国会批准。

美国国务卿克里称化验显示， 叙利亚反对派控制区在8月21日遭受了沙林神经毒气袭击。他表示相信美国议员将作出“正确”回应。

奥巴马周六宣布将寻求国会授权对叙利亚采取军事行动。此举将导致军事行动至少推迟九天。

阿拉伯国家呼吁国际社会对叙利亚政府采取行动。

周日的情况清楚地表明，让国会相信阿萨德的政府军犯下暴行只是奥巴马面临的挑战之一。

美国议员提出的问题涉及范围很广，包括有限军事打击的潜在效果，可能引发更大范围中东冲突的意外后果，以及在没有更广泛的国际社会支持和分担责任情况下采取行动是否明智，还有美国民众的厌战情绪。

此前国际社会预期，在北大西洋公约组织(NATO)盟友英国和法国的支持下，美国将相对迅速地采取军事行动。但是英国议会在周四投票否决了参与军事行动，而法国周日则表示将等待美国国会的决定。

“法国不会单独采取行动，”法国内政部长瓦尔斯向Europe 1电台表示，“我们需要联合行动。”(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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