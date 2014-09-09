苏格兰皇家银行将从旗下Citizens上市筹资40亿美元

路透伦敦9月8日 - 苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)周一宣布，计划从旗下美国银行Citizens Financial Group本月上市中最多筹资40亿美元，这宗首次公开发行(IPO)有望成为美国今年规模最大的银行IPO。

苏皇在2008年接受纾困之后由英国政府持股81%。英国监管当局施压苏皇改善资本基础并把业务焦点放在国内。苏皇已明确表示计划今年透过IPO最多出售Citizens四分之一的股权。

苏皇周一说，Citizens在纽约IPO时，苏皇将以每股23-25美元出售1.40亿股持股，并可能在对IPO承销商行使超额配售权时进一步出售2,100万股股票。

Citizens多达29%的股权将被售出，使得其估值价格区间高端达到140亿美元。

苏皇并未确定上市时间，但根据知情消息人士说，预定是在9月23日左右。

苏皇表示，售股将可“明显改善”其资本状况，并将成为苏皇和Citizens的“重要里程碑”。

分析师表示，一旦苏皇卖出至少一半的Citizens股份，其核心资本充足率应该会提高2-3个百分点，不过一开始的IPO不太可能带来太大的影响。苏皇可能在明年上半年出售Citizens股份。

苏皇先前曾表示，预期将在2016年底前卖掉其对Citizens的所有持股。

**历史悠久的Citizens是并购交易常客**

Citizens对美国约500万名客户提供零售和商业银行服务，在美国是排名第13大的零售银行，持有的资产约为1,300亿美元。

Citizens成立已有186年，总部设在罗德岛州的普罗维登斯，苏皇于1988年收购Citizens，之后进行了25宗收购扩大事业版图，其中包括2004年收购Charter One。

截至6月底，Citizens员工人数为18,000人，在美国11个州有1,200家分行，该行截至6月底的六个月净利为4.79亿美元，营收为26亿美元。

Citizens估值位于分析师预期的90-150亿美元区间顶部，IPO定价区间接近其6月底时的有形资产账面净值131亿美元。

这一估值较苏皇股价溢价，后者股价目前约为账面价值的0.7倍。根据路透数据，美国类似规模银行的情况例如Fifth-Third (FITB.O)和BB&T (BBT.N)等的平均价格也都接近账面价值的1.2倍。

Citizens计划在纽约证交所上市，股票代码“CFG”。

摩根士丹利(MS.N)、高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)为此项交易的主要顾问。

苏皇股价周一下跌1.3%，因市场担心如果苏格兰人在9月18日公投中投票支持独立，该行将受到更多冲击。周二公布的TNS民调结果显示，距离苏格兰独立公投还有九天之际，支持和反对阵营势均力敌，而支持苏格兰脱离英国独立的比例大幅上升。(完)

(编译/审校 李婷仪/戴素萍/许娜/白云)

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