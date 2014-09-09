苏格兰皇家银行将从旗下Citizens上市筹资40亿美元

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透伦敦9月8日 - 苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)周一宣布，计划从旗下美国银行Citizens Financial Group本月上市中最多筹资40亿美元，这宗首次公开发行(IPO)有望成为美国今年规模最大的银行IPO。
苏皇在2008年接受纾困之后由英国政府持股81%。英国监管当局施压苏皇改善资本基础并把业务焦点放在国内。苏皇已明确表示计划今年透过IPO最多出售Citizens四分之一的股权。
苏皇周一说，Citizens在纽约IPO时，苏皇将以每股23-25美元出售1.40亿股持股，并可能在对IPO承销商行使超额配售权时进一步出售2,100万股股票。
Citizens多达29%的股权将被售出，使得其估值价格区间高端达到140亿美元。
苏皇并未确定上市时间，但根据知情消息人士说，预定是在9月23日左右。
苏皇表示，售股将可“明显改善”其资本状况，并将成为苏皇和Citizens的“重要里程碑”。
分析师表示，一旦苏皇卖出至少一半的Citizens股份，其核心资本充足率应该会提高2-3个百分点，不过一开始的IPO不太可能带来太大的影响。苏皇可能在明年上半年出售Citizens股份。
苏皇先前曾表示，预期将在2016年底前卖掉其对Citizens的所有持股。
**历史悠久的Citizens是并购交易常客**
Citizens对美国约500万名客户提供零售和商业银行服务，在美国是排名第13大的零售银行，持有的资产约为1,300亿美元。
Citizens成立已有186年，总部设在罗德岛州的普罗维登斯，苏皇于1988年收购Citizens，之后进行了25宗收购扩大事业版图，其中包括2004年收购Charter One。
截至6月底，Citizens员工人数为18,000人，在美国11个州有1,200家分行，该行截至6月底的六个月净利为4.79亿美元，营收为26亿美元。
Citizens估值位于分析师预期的90-150亿美元区间顶部，IPO定价区间接近其6月底时的有形资产账面净值131亿美元。
这一估值较苏皇股价溢价，后者股价目前约为账面价值的0.7倍。根据路透数据，美国类似规模银行的情况例如Fifth-Third (FITB.O)和BB&T (BBT.N)等的平均价格也都接近账面价值的1.2倍。
Citizens计划在纽约证交所上市，股票代码“CFG”。
摩根士丹利(MS.N)、高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)为此项交易的主要顾问。
苏皇股价周一下跌1.3%，因市场担心如果苏格兰人在9月18日公投中投票支持独立，该行将受到更多冲击。周二公布的TNS民调结果显示，距离苏格兰独立公投还有九天之际，支持和反对阵营势均力敌，而支持苏格兰脱离英国独立的比例大幅上升。(完)
(编译/审校 李婷仪/戴素萍/许娜/白云)
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