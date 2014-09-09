焦点：苏格兰要独立 央行和货币成难题

路透伦敦9月8日 - 苏格兰民族主义者如果在下周的独立公投中获胜，他们建设新国家的计划中还要增添设立央行和货币这一项。

对Alex Salmond领导的苏格兰民族党来说，最理想的情况一直就是，苏格兰在独立后仍与英国其他地区共同拥有英国央行，并使用英镑作为共同货币。

而英国三大政党则排除了这种货币联盟的可能性，并称这不是恐吓。

苏格兰独立后将使用何种货币，是9月18日投票前最大的争议点。民调显示投票双方势均力敌，输赢难料。

除非苏格兰独立后英国领导人的态度180°大转弯，同意这样的货币联盟，否则苏格兰面临选择将是，单方面使用英镑，还是创立由自己央行管理的新货币。

如果采取第二个方案，部分经济学家认为，苏格兰可能难以建立足够的外汇储备，尽管Salmond希望成立一个挪威式的主权财富基金。

如果未与英国其他地区达成协议而使用英镑，将令人严重质疑苏格兰是否有能力为其银行提供支持、以及引导经济。

一位前欧盟高官上周警告称，这还会破灭苏格兰加入欧盟的希望，而加入欧盟则是Salmond独立方案的核心部分。

7月刚刚离任的欧盟前经济暨货币事务执委雷恩表示，苏格兰必须承诺加入欧元区，这是加入欧盟的条件。但如果没有自己的货币当局，这是无法实现的。

Salmond曾表示，独立后的苏格兰不会加入欧元区。

英国政府则抓住雷恩的话，继续攻击苏格兰民族主义者的计划。

但雷恩的观点也遭到挑战。苏格兰政府经济顾问委员会委员Andrew Hughes Hallett表示，苏格兰可以新成立一个自己的央行，并主张即使没有货币联盟，也可以将职能外包给英国央行。

“如果要选择加入欧元区，你必须有央行的全套设置，这样才能表明你可以加入，”Hughes Hallett说。他在美国的乔治梅森大学(George Mason University)和苏格兰的圣安德鲁斯大学教授经济学。

“但并不是非加入欧元区不可。”

他以欧盟成员国瑞典为例，该国目前还没有被要求兑现加入欧元区的承诺。

这样的争论可能有朝一日会在欧洲法院听到，也很可能会在欧盟内部遭遇抵制，尤其是欧盟成员国西班牙的反对。马德里担心如果苏格兰顺利加入欧盟，将会使该国的加泰罗尼亚民族主义者更加胆大妄为。

**新国家、新货币?**

许多分析师表示，简单的选项就是在新的央行下创造新的苏格兰货币，让这个新国家有更多追求自己政策的自由。

建立一家央行的工作本身并不是太大的问题。爱丁堡政府已经提议要成立一家苏格兰货币机构来监管银行业并收集数据。

像是国际货币基金组织(IMF)之类的机构也能提供帮助。克罗地亚(克罗埃西亚)和斯洛伐克也是从较大的国家独立出来，且顺利建立自己的央行。

荷兰合作银行集团(Dutch Rabobank Group)首席分析师Wim Boonstra表示，“技术上，如果有两年的过渡期，当然能建立一家央行。”

如果苏格兰选择推出自己的货币，最有可能的选项是钉住英镑。

诺贝尔经济学奖得主James Mirrlees表示，苏格兰可能跟进香港模式，目前港元是钉住美元。

他并表示，苏格兰可以举债来建立储备以支持新货币，尽管伦敦方面警告称其将面临更高的举债成本，尤其是如果苏格兰规避分担英国债务，作为英国拒绝共享英镑的回应。

格拉斯哥大学经济学教授Ronald MacDonald表示，建立储备可能比较有问题。这件事可能会让人质疑苏格兰民族主义者的公共支出承诺。

他在金融时报写道，规模类似的北欧国家，每个国家所持有的储备平均约为400亿英镑，而苏格兰从英国分得的储备则将仅有约60亿英镑。

“为了产生足够的储备，将需要撙节计划，”他表示。(完)

(编译 李春喜/戴素萍 审校 郑茵/张荻)

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