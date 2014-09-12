《热点透视》大银行逃离让苏格兰独立后的金融前景难料

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 George Hay
路透伦敦9月11日 - 苏格兰几家大银行已经在为避免危机做准备了。苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)和莱斯银行集团(LLOY.L)表示，如果9月18日的苏格兰全民公投赞成独立，将把爱丁堡的总部迁到伦敦。这样做有利于金融稳定--但苏格兰的消费者就不会这样看了。
把总部南迁离开苏格兰，万一独立派在公投中获胜，RBS和莱斯银行遭遇存款挤兑的危险也会小得多。本来，想到RBS很多分支以及莱斯银行旗下Bank of Scotland可能会失掉英国央行作为最后贷款人，资金可能失去英国存款保险体系的保护，这项风险有可能让许多客户把资金转向英格兰的银行。而现在，他们对于资金的安全可以比较有信心了。
一位知情人士透露，数以千计拥护独立的RBS雇员感到愤怒，他们曾经引以自豪的银行就要离开苏格兰。其实他们不该这么想。大银行迁出后，苏格兰银行业规模由原来相当于国内生产总值(GDP)的12倍缩小至三倍左右。这样一来，独立后苏格兰经济的可持续性将会增强，万一再碰上进一步的危机，银行业纾困这一块的成本可以免了。
不利的方面在于，苏格兰大银行的运作将会听命于海外。如果英国央行觉得独立后的苏格兰商业风险较高，就会而且也应该要求在那里经营的银行增加资本。银行自己可能也会决定减少那里的业务。最起码，这可能拉高苏格兰消费者的信贷成本，限制信贷的投放量。
问题到底会有多严重，最终取决于苏格兰采用什么货币。如果爱丁堡当局使用英镑但不加入货币同盟，就需要实现预算盈余，以积累防范市场冲击所必需的储备--而RBS等银行迁往伦敦，没有了这些银行的金融服务业税收，这项任务就会变得更加困难。如果苏格兰自己发行货币，而且这种货币兑英镑大幅贬值，苏格兰抵押贷款的借款人就会发现，自己的利息成本在急剧飙升。
独立后的苏格兰将如何减轻这些严重风险，苏格兰选民有资格要求一个交代。别指望这些问题在9月18日以前会变得清晰。(完)
(编译 郑茵 审校 蔡美珍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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