苏格兰称本周将公布英国退欧后如何留在单一市场的提案

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透伦敦12月18日 - 苏格兰政府周日表示，苏格兰本周将公布英国退出欧盟后如何留在欧洲单一市场的提案，以期避免“硬退欧”的“国家灾难”。
英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)曾表示，她将在3月底前启动里斯本条约的第50条条款，展开退欧的正式流程，开始长达两年的退欧谈判。
然而，特雷莎·梅的磋商计划一直是遮遮掩掩，企业和投资者担心英国可能会寻求“硬退欧”，把对移民的控制置于欧洲单一市场准入之上。
当英国于6月23日公投决定退欧时，苏格兰强烈支持留在欧盟。
致力于民族主义的苏格兰政府已表示，当英国其他地区退欧时，苏格兰希望仍留在欧盟。苏格兰政府周二将推动一项假如事与愿违时将如何留在欧盟单一市场的计划。
“我们承诺会研究所有保护苏格兰利益的选项，为了遵守此项承诺，我们将拟定折衷提议，其内容不会拱手让出欧盟会员资格的全部好处，将把英国退欧的伤害降至最低，”苏格兰政府负责欧盟协商事务的官员Michael Russell说。
“我们的计划核心是一个维持苏格兰在欧洲单一市场地位的框架。”
Russell说，这样的计划相当“复杂”，但“硬退欧”将在逾10年的时间内让苏格兰八万个就业岗位面临风险。(完)
(编译 戴素萍/李婷仪 审校 徐文焰/杜明霞)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)