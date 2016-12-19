苏格兰称本周将公布英国退欧后如何留在单一市场的提案

路透伦敦12月18日 - 苏格兰政府周日表示，苏格兰本周将公布英国退出欧盟后如何留在欧洲单一市场的提案，以期避免“硬退欧”的“国家灾难”。

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)曾表示，她将在3月底前启动里斯本条约的第50条条款，展开退欧的正式流程，开始长达两年的退欧谈判。

然而，特雷莎·梅的磋商计划一直是遮遮掩掩，企业和投资者担心英国可能会寻求“硬退欧”，把对移民的控制置于欧洲单一市场准入之上。

当英国于6月23日公投决定退欧时，苏格兰强烈支持留在欧盟。

致力于民族主义的苏格兰政府已表示，当英国其他地区退欧时，苏格兰希望仍留在欧盟。苏格兰政府周二将推动一项假如事与愿违时将如何留在欧盟单一市场的计划。

“我们承诺会研究所有保护苏格兰利益的选项，为了遵守此项承诺，我们将拟定折衷提议，其内容不会拱手让出欧盟会员资格的全部好处，将把英国退欧的伤害降至最低，”苏格兰政府负责欧盟协商事务的官员Michael Russell说。

“我们的计划核心是一个维持苏格兰在欧洲单一市场地位的框架。”

Russell说，这样的计划相当“复杂”，但“硬退欧”将在逾10年的时间内让苏格兰八万个就业岗位面临风险。(完)