调查：苏格兰公投若支持独立 英国经济成长预估势必难保

路透伦敦9月11日 - 路透调查显示，如果苏格兰人在下周的公投中支持独立，那么现有的英国经济成长预估很可能不保。目前市场预计英国将会是经济成长最强劲的发达国家之一。

最新民意调查结果显示，9月18日的公投结果殊难预料，支持和反对独立的意见难分高下；本周路透调查的18位经济分析师中，有15位认为，若结果为“支持”独立，则他们对经济的预估将面临很大或极大的风险。

五位分析师称风险极大，两位认为风险一般，一位表示风险不大。

“苏格兰公投若赞成独立，将对英镑产生很大利空，给英国的经济前景带来严重的不确定性，”ADM ISI经济分析师Stephen Lewis说。

目前的预估为，预计当前季度英国经济成长0.7%，然后直到明年底，每个季度的成长幅度均为0.6%。

本周对将近60位经济分析师进行的路透调查显示，今明两年经济增长率料平均分别为3.0%和2.6%，在全球发达国家中名列前茅。

由于英国经济形势良好，再加上通胀和薪资增长加快，英国央行料于明年初开始上调目前处在0.5%纪录低点的利率，近期路透调查结果亦是如此。

**首家升息的主要央行**

如果真的这样，英国央行将是率先升息的主要央行。但央行升息的脚步只能循序渐进，预估中值暗示，明年第一季的首次升息只有25个基点，随后几个季度，升息幅度也与之相仿。

只有六位分析师预料会在今年年底前升息，而认为在明年4月政策会议前指标利率仍在0.5%的分析师也只有三位。

英国央行总裁卡尼周二表示，如果就业市场持续从金融危机中复苏，英国央行可能会在明年春季开始升息。

本次调查显示，从明年初开始，平均薪资的增长料将开始超过通胀率，打破2008年6月增速被通胀率赶超后的一贯趋势。

英国失业率也已大幅下滑，在截至6月的三个月降至6.4%，为2008年底以来最低。

“由于经济趋于正常化的许多条件现在已达到，利率也开始正常化的时点正越来越近，”卡尼在对工会代表的讲话中称。

央行货币政策委员会(MPC)委员威尔和麦卡弗蒂8月投票赞成升息，为三年多来首见，不过调查中所有人都认为，本月的会议上仍将只有这两人投赞成票。(完)

(编译 郑茵 审校 张荻)

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