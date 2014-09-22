《热点透视》苏格兰公投拒绝独立 但英国内部冲突未解

支持苏格兰独立的人群与支持英国统一的人群在格拉斯哥乔治广场上发生冲突，摄于2014年9月19日。 REUTERS/Cathal McNaughton

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay

路透爱丁堡9月22日 - 苏格兰公投否决独立的重大决定，不代表英国的不确定性就此结束。9月19日凌晨接近完成计票时，反对及支持独立的得票率之比为55:45，使英国免于分裂。但换取反独派胜出的条件，带来许多紧张压力，有可能再度导致国家内部分化。

公投结果将让英国投资人及企业松一口气。占了英国10分之一人口及国内生产总值(GDP)的苏格兰，将续留英国。苏格兰独立恐将导致的经济、金融及货币乱局，不会成真。包括苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)等苏格兰的银行，总部应该会继续设在爱丁堡。这些银行将继续得到英国央行的支援，而英国央行在制定货币政策时，将会考虑到苏格兰因素。

以政治面而言，英国也惊险躲过一刼。由于苏格兰民众的亲欧倾向较高，也支持相对亲欧的工党，因此苏格兰留在英国，可以降低英国脱离欧盟的机率。较为疑欧的保守党，在2015年大选落败的机率升高。即使保守党赢得大选继续执政，并按照承诺举行是否留在欧盟的公投，在苏格兰没有缺席的情况下，公投结果比较可能是留在欧盟。英国官员可以投注心力于谈判取得更好的留欧条件，而不是谈判与苏格兰分家的协议。

不过苏格兰的公投仍将改变英国。毕竟，有45%的苏格兰人投票选择宁愿苏格兰完全独立。为了游说苏格兰民众投票拒绝独立，英国主要政党领袖急忙作出一连串的让步承诺，这些承诺不仅前所未见，也充满矛盾。

尽管苏格兰议会掌握了当地半数以上公共支出的控制权，但相关的征税权只有10%左右。根据英国政党领袖的承诺，似乎涉及大幅提高苏格兰的自治权。如果这些承诺兑现，苏格兰有可能控制逾半数的税收。

要实现这个所谓的“释权升级版”，可能会遇到不少阻碍。尽管英国三大主要政党显然协议了一个下放更多权力的时间表，但到底下放哪些权力尚未确定。

更令人困惑的是，这些政党领袖在9月16日暗示，将维持“巴奈特公式”的预算分配方式，根据这项公式，苏格兰政府目前所得到的英国政府预算高于平均水准。理论上而言，若下放更多征税权给苏格兰，苏格兰获得的预算分配应该缩减。

当公投事件的热度消退后，有可能英国政党领袖会改口，说他们在公投前的喊话只是说说，不是坚决承诺。有关新释权的争论，可能削弱英国首相卡梅伦的声势。如果他下台，换上一个疑欧派的领导人，英国脱欧的疑虑将会再起。

虽然公投结果明确否决独立，但这不太可能影响苏格兰要求大幅增加权力的筹码。如果英国国会政党领袖翻脸不认帐，将会激怒投票反对独立的苏格兰民众，认为自己被骗了。但“释权升级版”计划本身也有风险。不管是表面上或实质上，如果给苏格兰太多优惠，威尔斯(威尔士)、北爱尔兰将会更加不满，英格兰其他较不富裕的地区也会抱怨。

如果分权情况更加扩大，英国可能开始变得更像是一个联邦国家。结果可能成为一个不再中央集权、但可靠且进步的联合王国，但也有可能变成一个宪政设计混乱且缺乏效率的联合王国。英镑兑美元或许因为公投结果激励而升至1.645。但若投资人感觉英国仍有可能政局不稳，英镑的稳定走势将昙花一现。(完)

(编译 蔡美珍；审校 杜明霞)

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