卡梅伦恳求苏格兰人不要拆散“英国大家庭”（更新版）

（新增细节）

路透爱丁堡9月10日 - 英国首相卡梅伦周三恳求苏格兰人不要拆散英国“大家庭”，并亲赴苏格兰努力阻止对独立的支持上升，目前距离公投只有八天时间。

卡梅伦恳求苏格兰人9月18日投票时要三思。他提醒他们不要忘了英格兰、威尔士和北爱尔兰多年来荣辱与共的历史，让人再次想起了二战和与希特勒的斗争。

他还警告，苏格兰独立后将不能再使用英镑，许多就业岗位可能南迁，国家安全也将被削弱。

“如果这个国家大家庭被拆散，我会很伤心，”卡梅伦在对金融机构Scottish Widows员工讲话时称。

卡梅伦的到访，意味着英国执政当局对于已经延续307年的联盟可能崩溃感到恐慌。此前有两份民意调查结果显示，以萨蒙德(Alex Salmond)领导的苏格兰民族党(SNP)为首的独立派，与联合派的支持率已经不相上下，而在几周前联合派看起来还稳操胜券。

令联合派感到一丝宽慰的是，周三傍晚发布的一项民调显示，53%的苏格兰民众会投票反对脱离英国，47%会选择支持独立，与8月28日的调查结果相同。

在Daily Record报纸委托Survation进行的此次调查数据中，排除了尚未下定决心的10%受访者。

浏览近期民调结果图表，请点选：here

英国副首相暨自由民主党党魁克莱格、与反对党工党领导人米利班德周三也来到苏格兰拉票。所有三个党派都许诺给予苏格兰更大的自治权，希望苏格兰民众投票反对独立。

卡梅伦警告称，若苏格兰投票决定脱离英国，就再也无法回头。若失去苏格兰，卡梅伦的首相职位恐将不保。(完)

(编译 王丽鑫/徐文焰；审校 白云/郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。