焦点：苏格兰公投疑虑罩顶 投资者加速撤离英国资产--调查

图为美元、瑞郎、英镑和欧元现钞。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦9月16日 - 一份市场密切关注的调查周二显示，围绕本周苏格兰独立公投结果的不确定已促使英国资产的投资者撤离。

据美银美林称，英国成为投资者9月最不热衷的市场。美银美林在9月5-11日对202位基金经理进行了调查，这些经理管理着5,560亿美元资产。

“民调显示，苏格兰公投结果难分伯仲，英国股市面临的利空加深。英国坐实了本月最不受全球资产管理人欢迎地区的位置，”美银美林称。

受访者中有16%减持英国股票，且有14%称未来一年最希望减持该地区股票。

五分之一的受访者表示英国市场获利前景最差，高于上月的12%。

这些信息也呼应了伦敦资讯机构CrossBorder Capital本月稍早发布的数据。该数据显示，投资者8月从英国金融资产撤出270亿美元，为2008年雷曼兄弟危机以来最大的资本外流规模。

美银欧洲投资策略师Manish Kabra表示，随着苏格兰公投临近，过去四周资金加速从英国资产撤离。但他还称，苏格兰公投只是加快了夏季就已经开始的资本外流趋势。

由于投资者看到了全球经济中的成长机遇，而英国股市又充斥着联合利华这样的防御类股，使得英国市场已然失去了投资者的宠爱。

然而，调查还发现，越来越多的迹象表明中国经济放缓，将全球经济增长和获利预期推低至12个月低点。

该调查发现，投资者持有的现金比例下降，因有更多资金被投入高风险资产。但目前在4.6%的现金比例，相比一个月前的5.1%，从历史标准看仍然算高。

与此同时，对欧洲资产的信心则上升，因欧洲央行为刺激经济增长放松了政策。

这促使更多资金流入欧洲股市。受访者中有18%增持了欧洲股票，高于8月的13%。调查还显示，有11%的受访者强调欧洲是他们最愿意在未来12个月增持股票的地区。

不过，有逾五分之一的投资者认为欧元区通缩是“最大的尾部风险”。

近半数的投资者预期美联储将在2015年第二季升息，前次调查持此看法的人数比例为38%，因此认为美元兑欧元和日圆将上涨的受访者有86%。

有39%的人指出，由于与俄罗斯的关系恶化，他们最大的担忧是地缘政治紧张局势。(完)

(编译/审校 朱晓军/白云/孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。