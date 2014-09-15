苏格兰独立公投在即 投资者大举撤离英国资产--报告

法国大选在即 美国基金投资者最近一周减码欧股基金--理柏
路透纽约4月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，备受关注的法国总统大选在即，投资者买进避险的美国黄金与债券基金，同时减少购买欧股基金。
路透伦敦9月12日 - 周五发布的一份报告显示，因愈发担心苏格兰离开英国后可能出现的一系列经济和金融影响，投资者大举逃离英国资产，8月份共有270亿美元的资金流出，为2008年雷曼危机以来的最大流出规模。
伦敦咨询机构CrossBorder Capital编纂的数据显示，8月有270亿美元流出英国，而去年同期为流入89亿美元。
“从6月底就开始出现英镑资金外流的问题，到了8月更是变本加厉。目前，鉴于苏格兰独立已经成为一件可能性很大的事件，资金外流情况再次加重。”CrossBorder Capital的董事总经Michael Howell说道。
英国资金外流规模相当于德国和澳洲资金外流总金额的两倍多。与此同时，法国、美国、加拿大和日本都吸引到资金流入。
Howell还表示，英国今年迄今总计净流出2,060亿美元，去年全年为净流入630亿美元资金。(完)
(编译 高琦；审校 徐文焰)
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