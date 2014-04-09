苏格兰若独立将立即面对230亿英镑债务--报载

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透4月9日 -英国媒体引述英国国家经济社会研究院(NIESR)的估计报导，苏格兰若独立，将立即面对得偿还英国财政部230亿英镑(约合385.2亿美元)债务的问题。
根据卫报、每日电讯报和泰晤士报，NIESR警告，苏格兰若是独立，第一年就需借230亿英镑，利率可能较英国财政部利率高最多1.65个百分点。
苏格兰9月将就是否切断与英格兰307年的关系进行公投，苏格兰国家主义者认为，与英格兰分道扬镳将让他们享有更大的经济自由。
报纸引述NIESR宏观经济学家Angus Armstrong称，上述计算的依据是苏格兰政府承诺，独立后将偿还其分摊英国债务的部分。英国债务预计2015-16年将触及1.7兆(万亿)英镑。
根据媒体报导，NIESR称，除英国政府所规划，因应石油收入下降而需削减约合近国内生产总值(GDP)1%的支出外，苏格兰还需额外减支，以达到马斯垂特(马斯特里赫特)条约所定，10年内让国家债务降到相当于GDP的60%的目标。
根据NIESR的数据，苏格兰在北海油气收入所占到的84%地理份额，还不足以覆盖那些债务。
卫报引述苏格兰一名政府发言人士报导称，苏格兰的债务与GDP之比最后仍比英国来得低，任何有关债务的协议，也需包括“公平分享到一份英国当前的资产”。
这名发言人表示，NIESR的分析有误。
根据卫报，该发言人士指出，NIESR的研究结果“对于政府债务如何运作和反映短期借款、而非长期债务偿还，有所曲解”。
“苏格兰人透过每年缴纳的税款，支付了应分摊的英国债务；独立的苏格兰需偿还的债务，需通过对资产与负债的公平协商来达成协议。”(完)
(编译 张若琪 审校 徐文焰)
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