苏格兰若独立 将与英国协商分割黄金储备

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）

路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。