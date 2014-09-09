苏格兰若独立 将与英国协商分割黄金储备

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透伦敦9月8日 - 苏格兰若通过公投独立，或将带走英国的部分黄金储备，其他资产所属权也有待协商。
“苏格兰如果独立，苏格兰独立政府将与英国政府协商财产分割，”英国财政部一发言人周一称。
英国黄金储备为310吨，按市价计算价值78.4亿英镑(126亿美元)，为全球第18大官方黄金持有者。
苏格兰在9月18日独立公投后如果脱离英国，随后将与伦敦就各种资产进行协商，包括英镑的使用和北海石油资源的分割。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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