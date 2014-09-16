《信报》：苏独倘成事 世界大变天

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
（9月16日社评）
苏格兰独立公投还有2天便举行，按照宪法必须保持政治中立的英女皇伊利沙白二世，罕有地呼吁苏格兰民众要对未来作出谨慎思考。另一边厢，英揆卡梅伦于公投举行前出访苏格兰，尽最后努力游说选民反对独立。然而，最新民调＂各自表述＂，部分显示＂统派＂领先1%至6%，但亦有调查反映＂独派＂领先多达7%，势均力敌局面未改。
本报EJ Global＂环地视野＂作者凌剑豪关于领土完整和民族自决的阐释，从法理上厘清若干重要概念，把围绕苏独公投的讨论纳入正轨。先引当中2个重点，再论苏独公投对世界的影响。
一、主权和领土完整凌驾于民族自决权。按此国际共识，在主权国家处理少数族群问题符合国际标准的前提下，领土完整高于民族自决；只有在少数族裔权益因外部势力介入而失去保障时，国际社会支持少数族群争取民族自决才应义不容辞。
二、令苏独公投得以成事的《爱丁堡协定》，既不完全切合国际法，又欠缺本地法例特质，文本使用的法律语言愈多，其法理真空本质愈是无所遁形。
引伸下去，中国、印度以至非洲，哪处没有令执政者头痛的分离主义问题？争取民族自决的地区若无法如愿，为独立而进行暴力抗争，又是否合情合理合法？苏独公投已把＂潘朵拉的盒子＂打开，不论结果如何，世界从此将不再一样。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
内地银行首季结售汇逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外汇规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。