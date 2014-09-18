苏格兰独立公投投票结束 支持与反对阵营旗鼓相当

《路透晚报》--4月26日
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路透爱丁堡9月18日 - 关于是否继续留在大英联合王国、还是宣告独立从而打破这已有307年历史结盟关系，苏格兰民众已经为此投下一票，支持与反对的得票看来将相当接近，而此公投将对全球带来深远的影响。
苏格兰独立公投结果应会在周五明朗化，而YouGov针对1,828位选民的调查结果显示，54%受访者支持续留英国，而46%受访者则是追求独立。
“YouGov的调查显示，续留英国的阵营已经胜出，”YouGov研究经理Laurence Janta-Lipinski周四完成调查后向路透表示，不过这不是出口调查(exit poll)。“看来暂时将继续维持结盟关系。”
投票所在2100GMT停止投票，多项调查显示，苏格兰人对于独立还是续留英国的支持度几乎不相上下，这项公投受到英国盟友、投资人、以及海内外动荡地区的高度关注。
近期多项民意调查显示，反对独立阵营略占上风。但是在投票前最后一刻，仍有多达60万的苏格兰人未表达意向，成为左右投票结果的关键。
无党派网站“What Scotland Thinks”最终的调查投票显示，反对和支持独立派人数之比为52%-48%。该指标从未显示独立派有领先过，尽管近几周双方差距大幅缩小。
双方差距如此之小，要是民调机构稍微弄错了点数据，苏格兰就可能走上独立道路。
金融市场最后时刻涌入一批押注苏格兰将否决独立的资金，在公投最后几小时推高英镑和苏格兰当地股票。
分析师称，这意味着相比苏格兰选择留在英国，如果公投赞成独立，那市场反应会大得多。
法国总统奥朗德(Francois Hollande)称，这次公投对欧洲和对英国一样具有决定性影响。他周四表示，“在建设欧洲半个世纪后，我们面临着进入解体期的风险。”
投票官员表示，公投结果将在周五日出时分左右公布，届时所有地区的投票都已提交。但局部结果将给出强烈的指示性信号，格拉斯哥等城市的票数会在0400GMT左右公布。
格拉斯哥拥有超过48.6万名选民，地位举足轻重。爱丁堡和阿伯丁的投票公布时间也和格拉斯哥很接近，这三个城市占到总票数的近四分之一。
伦敦的一些汇市交易员准备通宵守候，根据投票结果决定是买还是卖英镑GBP=。(完)
(编译 张明钧/朱晓军；审校 孙茉莉/白云)
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