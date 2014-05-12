卡梅伦称如果苏格兰独立 自己不会辞职

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透伦敦5月9日 - 英国首相卡梅伦周五表示，如果苏格兰在9月的公投中决定脱离英国，成为独立国家，他不会辞职。
当被问及如果在他执政期间出现苏格兰独立的事情，他是否会辞职时，卡梅伦表示，9月18日的公投不会决定他作为首相或保守党领导人的未来地位，因为这将由明年5月的英国大选决定。
卡梅伦在接受英国广播公司广播电台(BBCRadio)采访时表示：“我认为，作为首相，我允许举行公投，这一点没错，但这次投票是关于苏格兰是留在联合王国还是脱离出去的问题。”
“投票不是关于我的未来，而是关乎苏格兰的未来。”
近期的多个民调显示，支持苏格兰独立的人数逐渐增加。
英国ICM上月进行的一次民调显示，42%的民众倾向于投反对票，39%的人支持苏格兰独立，而19%的人仍未决定其立场。
卡梅伦表示，通过允许苏格兰举行公投，他已对苏格兰投票者表现出“尊重”。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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