卡梅伦称如果苏格兰独立，他不会辞职

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦5月9日 - 英国首相卡梅伦周五表示，如果苏格兰在9月的公投中决定脱离英国，成为独立国家，他不会辞职。

当被问及如果在他执政期间出现苏格兰独立的事情，他是否会辞职时，卡梅伦表示，9月18日的公投不会决定他作为首相或保守党领导人的未来地位，因为这将由明年5月的英国大选决定。

卡梅伦在接受英国广播公司广播电台(BBC Radio)采访时表示：“我认为，作为首相，我允许举行公投，这一点没错，但这次投票是关于苏格兰是留在联合王国还是脱离出去的问题。”

“投票不是关于我的未来，而是关乎苏格兰的未来。”

近期的多个民调显示，支持苏格兰独立的人数逐渐增加。

英国ICM上月进行的一次民调显示，42%的民众倾向于投反对票，39%的人支持苏格兰独立，而19%的人仍未决定其立场。

卡梅伦表示，通过允许苏格兰举行公投，他已对苏格兰投票者表现出“尊重”。（完）