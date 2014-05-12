卡梅伦称如果苏格兰独立，他不会辞职

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦5月9日 - 英国首相卡梅伦周五表示，如果苏格兰在9月的公投中决定脱离英国，成为独立国家，他不会辞职。
当被问及如果在他执政期间出现苏格兰独立的事情，他是否会辞职时，卡梅伦表示，9月18日的公投不会决定他作为首相或保守党领导人的未来地位，因为这将由明年5月的英国大选决定。
卡梅伦在接受英国广播公司广播电台(BBC Radio)采访时表示：“我认为，作为首相，我允许举行公投，这一点没错，但这次投票是关于苏格兰是留在联合王国还是脱离出去的问题。”
“投票不是关于我的未来，而是关乎苏格兰的未来。”
近期的多个民调显示，支持苏格兰独立的人数逐渐增加。
英国ICM上月进行的一次民调显示，42%的民众倾向于投反对票，39%的人支持苏格兰独立，而19%的人仍未决定其立场。
卡梅伦表示，通过允许苏格兰举行公投，他已对苏格兰投票者表现出“尊重”。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
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