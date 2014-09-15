英国政经：首相卡梅伦前往苏格兰，为阻止独立做出最后努力

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透伦敦9月15日 - 英国首相卡梅伦周一稍晚将前往苏格兰，警告苏格兰人一旦投票离开英国，将没有回头路。这是卡梅伦在苏格兰公投之前的最后几次访问之一，此时距离公投只有四天。
民意调查显示，公投输赢难料。卡梅伦预计会将联合王国比作由四个国家组成的大家庭，以让苏格兰人回心转意。
“离开了就无法再回来，不会重新来过。如果苏格兰投票‘支持独立’，联合王国将分裂，我们分道扬镳，”首相办公室提供给苏格兰媒体的演讲稿节录显示。
卡梅伦可能会重申反独立运动的核心讯息，即如果留在英国，苏格兰可以享有属于一个有影响力大国的益处，而且自治程度会进一步提高。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透新加坡4月21日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝在每吨1,955美元面临阻力，可能回撤到1,924-1,931美元区间。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。