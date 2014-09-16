中国怀着复杂的心情关注苏格兰公投

2014年8月28日，伦敦一个大楼上飘扬的苏格兰旗帜和英国国旗。 REUTERS/Toby Melville

路透北京9月15日(记者 白宾) - 苏格兰本周即将举行独立公投，中国这个自身也存在不安定地区的国家正怀着复杂的心情关注着围绕这一事件的争论。

中国完全有理由对地区分离的想法持怀疑态度。中国的新疆和西藏地区一直不太稳定，且还存在台湾问题。

2005年，中国颁布《反分裂国家法》，允许政府在必要情况下对台湾使用武力。该法被视为对台湾时任领导人陈水扁的一种警告。陈水扁时常发表台独言论，激怒大陆政府。

中国国务院总理李克强6月份在访问伦敦期间表示，他尊重英国人民的意愿，但他希望英国保持统一。

在官方层面，中国外交部没有就苏格兰独立公投置评，称这是英国的内政。

北京的一名外交官表示，如果苏格兰独立，对于中国而言意味着多了一名大使。

但过去中国对世界上的独立运动并没有这么宽容。

例如，中国尚未承认科索沃在2008年单方面脱离塞尔维亚的举动。

中国人民大学欧洲问题研究中心研究员王义桅表示，苏格兰的情况有所不同，因为中央政府是支持独立公投的。

王义桅称，如果苏格兰投票选择独立，且英国也接受，中国没有理由反对。

他表示，因为中国绝不会同意在西藏或台湾搞公投，所以不需要担心类似事情。中国完全不具备发生此类情况的条件。

**不玩这种游戏**

不过，中国官方媒体还是在一定程度上参与了有关苏格兰独立公投话题的讨论。

《环球时报》周一表达了对苏格兰独立可能会为其他国家树立先例的担忧。

《环球时报》在英文评论中表示：“如果其他国家效仿苏格兰，将有相当多的国家遭受分离主义运动之苦。”

但该报在上周的一篇评论中称，中国不会走这条道路。

“中国作为历史复杂、民族众多的国家，肯定不会去玩英国人的这种游戏。”

中国的很多报纸对苏格兰独立公投可能带来的经济和金融后果进行了广泛报导，一些文章甚至质疑为何这样一个成功的国家会冒这种风险。

《新京报》上周的一篇评论文章称，如果脱欧和苏格兰独立均不幸“梦想成真”，英国“可能逐渐滑入‘三等国’的行列，彻底沦落为不列颠岛上的一块‘旅游胜地’和‘历史博物馆’，而不是世界的政治、金融和文化中心之一。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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