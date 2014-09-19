标题新闻：欧盟执委会主席巴罗索对苏格兰公投结果表示欢迎，并赞赏苏格兰愿意留在欧盟

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月28日

--证监会行政总裁欧达礼表示，随着中港两地资本市场互动性增强，跨境资金流动增加，香港资本市场变得愈来愈复杂，因此证监会采取新的跨部门团队协作方式，近日亦有效减少创业板新股上市“围飞”（由相熟投资者认购）的问题。