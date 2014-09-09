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货币新闻 | 2014年 9月 9日 星期二 10:47 BJT

英国政治：苏格兰若独立，将与英国协商分割黄金储备

路透伦敦9月8日 - 苏格兰若通过公投独立，或将带走英国的部分黄金储备，其他资产所属权也有待协商。

“苏格兰如果独立，苏格兰独立政府将与英国政府协商财产分割，”英国财政部一发言人周一称。

英国黄金储备为310吨，按市价计算价值78.4亿英镑(126亿美元)，为全球第18大官方黄金持有者。

苏格兰在9月18日独立公投后如果脱离英国，随后将与伦敦就各种资产进行协商，包括英镑的使用和北海石油资源的分割。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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