欧洲经济：苏格兰公投结果支持独立可能造成严重的经济后果-高盛

路透伦敦9月3日 - 高盛周三在一份研究报告中称，如果苏格兰公投结果支持独立，可能给英国和苏格兰经济造成严重后果。

高盛经济学家Kevin Daly在报告中写道，“民调显示，‘支持’和‘反对’独立阵营的差距缩小，但公投结果支持独立的可能性仍然很低。”

“一旦结果出人意料，为支持独立，给苏格兰和英国经济造成的短期后果可能十分不利，”他表示。

Daly还表示，独立威胁将促使投资者抛售苏格兰资产，并从苏格兰银行提现。

他还指出，如果本月稍后的投票结果为支持独立，英国央行将无法令人信服地承诺保持英镑 货币联盟完整。