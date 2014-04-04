研究：苏格兰独立对当地企业弊处大

路透伦敦4月3日（记者 Stephen Eisenhammer） - 牛津经济研究院（OxfordEconomics）研究报告称，若苏格兰独立，会额外给苏格兰企业带来超过10亿英镑的成本，该报告可能令企业更有理由反对苏格兰独立。

苏格兰工程企业韦尔集团（WeirGroup）委托牛津经济研究院进行了此项研究。长达80页的研究报告指出，若苏格兰使用新的货币，可能每年给当地企业和家庭带来5亿英镑的交易成本，此外在过渡期间还将产生一次性成本8亿英镑。

苏格兰将于9月18日投票决定是否独立，商界领袖对苏格兰独立后的货币、税收以及欧盟成员地位等存在顾虑。

商界领袖最担心的是也许不能再用英镑作为法定货币。英国三个主要政党都排除苏格兰独立后与英国共享英镑作为法定货币的方案。

研究报告指出，如果苏格兰采用新的、自由浮动的苏格兰货币，其汇率波动性会较大，因苏格兰严重依赖于油气和金融行业。

韦尔集团执行长科克拉内(KeithCochrane)说：“对商界而言，结论已经很明显了：（苏格兰）独立的代价是明确的，而益处却不明确。这可能会削弱苏格兰的竞争力，而不会增强。”

他解释为何发布该报告的原因时说：“我们认为，选民有权在9月公投前了解到可靠的分析。”

苏格兰首席大臣萨尔蒙德（AlexSalmond）则称，苏格兰独立将带来裨益，因为苏格兰当局对财政有了掌控权，可增加税收并借助北海油气带来的收入，确保自身繁荣。他主张苏格兰独立后保留英镑。

牛津经济研究院报告也强调了苏格兰独立可能带来的裨益，主要是有了更大的决策权，未来可以削减公司税，或许有助于当地企业。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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