民调显示苏格兰独立支持率升至历史最高水平 英国命运前途未卜

2014年8月28日在伦敦中部拍到的苏格兰旗帜与英国国旗并排飘扬的图片。 REUTERS/Toby Melville

路透爱丁堡/伦敦9月2日(记者 Alistair Smout/Guy Faulconbridge) - 一项民调显示，赞同苏格兰独立的支持率达到历史最高水平，让英国的命运陷入前途未卜。再过两周，苏格兰将就是否独立举行全民公投。

这项由调查机构YouGov举行的民调显示，由于8月份支持苏格兰独立的支持率跳增至47%，统一派的支持率领先幅度从一个月前的22个百分点迅速缩水到6个百分点。

连续多月的民调均显示民族主义将在这场投票中失败，但YouGov的此次民调首次增加了分离主义者可能实现其脱离英格兰目标的现实可能性。

YouGov总裁Peter Kellner表示：“苏格兰独立现在是个现实的可能性。”

如果公投决定苏格兰独立，公投后苏格兰将迎来与伦敦就英镑地位、国家债务、北海油田以及英国驻苏格兰核潜艇基地是否继续存在等问题的谈判。

如果苏格兰脱离英国，英国首相卡梅伦将面临在2015年5月大选前被迫辞职的压力，而如果失去来自苏格兰的议员，工党赢得议会多数的机率也大大降低。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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