若苏格兰独立 可能造成严重经济后果-高盛

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透伦敦9月3日 - 高盛周三在一份研究报告中称，如果苏格兰公投结果支持独立，可能给英国和苏格兰经济造成严重后果。
高盛经济学家Kevin Daly在报告中写道，“民调显示，‘支持’和‘反对’独立阵营的差距缩小，但公投结果支持独立的可能性仍然很低。”
“一旦结果出人意料，为支持独立，给苏格兰和英国经济造成的短期后果可能十分不利，”他表示。
Daly还表示，独立威胁将促使投资者抛售苏格兰资产，并从苏格兰银行提现。
他还指出，如果本月稍后的投票结果为支持独立，英国央行将无法令人信服地承诺保持英镑GBP=货币联盟完整。
对苏格兰独立的担忧已拖累英镑兑美元跌至七个月低位。[GBP/CN](完)
(编译 母红; 审校 李军)
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