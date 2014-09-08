苏格兰独立民意占上风 英国政府急忙承诺放权

路透伦敦9月7日 - 本月民意调查显示支持苏格兰独立的人数占上风后，英国政府正忙于做出回应，承诺只要苏格兰选择留在英国，就会对之下放一系列新权力。

英国财政大臣欧思邦周日称，未来几天将推出计划，如果苏格兰在9月18日公投中反对独立，将给予苏格兰更多税务、支出和社会福利方面的自治权。

具有讽刺意味的是，英国首相卡梅伦已经第三次否决对苏格兰下放更多权力的提议，他押注对于是否独立的问题，最后结果会是明显赞同维持现状，因为谨慎的选民不想要一个不确定的未来。

但英国星期日泰晤士报的YouGov民调显示，支持苏格兰独立的人数于公投活动开展以来首次出现领先。卡梅伦看来是打错了算盘。

距离最后投票只剩不到两周时间，民调显示赞同独立的人数占51%，反对独立的人数占49%，逆转了一个月前反对独立阵营领先的局面。

“未来几天，你们会看到一份对苏格兰下放更多权力的行动计划...届时苏格兰将可以两全其美。他们既能避免分裂的风险，又能获得更多主宰自己命运的权力，我想这是许多苏格兰人想要的，”欧思邦对BBC表示。

“更大的征税权力，比现在大得多的财政自主权...更多地掌控公共支出，还有更多社会福利的自主权，以及其它许多改变。”

欧思邦称，这些改动已经获得英国议会三大主要党派的同意，将在公投对独立投下“反对”票的那刻起生效。(完)

(编译 白云; 审校 郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。